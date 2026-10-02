Вспышка, взрыв и огонь на высоте 135 метров: очевидцы сняли пожар на Южном мосту Киева

В Киеве загорелась опора Южного моста после двух попаданий беспилотников

Общество

Очевидцы сняли на видео пожар на Южном мосту в Киеве после взрывов, произошедших 1 октября. На распространенных местными пабликами кадрах виден момент взрыва, после которого одна из опор сооружения оказалась охвачена огнем. Высота этой опоры составляет 135 метров, сообщает РГ.

Что попало на видео

На записи, сделанной с расстояния, сначала заметен взрыв, а затем возникший на опоре пожар. Позже очевидцы сняли проезд транспорта рядом с участком, где находились обломки.

На момент происшествия в Киеве действовала воздушная тревога. При этом движение транспорта по мосту продолжалось, поскольку городские власти ранее разрешили общественному транспорту работать даже во время угрозы атаки беспилотников.

Кличко сообщил о двух попаданиях

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в районе опорной части Южного моста зафиксировали два попадания беспилотников. После инцидента движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению было остановлено, а специалисты начали обследование моста.

Позднее появилась информация, что при предварительном осмотре критических повреждений сооружения не обнаружили, а движение наземного общественного транспорта начали восстанавливать.

Южный мост остается важным транспортным объектом

Южный мост соединяет берега Днепра в Киеве и используется как для автомобильного, так и для железнодорожного сообщения. После попаданий беспилотников власти временно ограничили движение по нему, чтобы специалисты могли оценить состояние конструкции.

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