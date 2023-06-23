Новый детский сад в Котельниках примет воспитанников уже в новом учебном году

Вблизи жилого комплекса «Белая Дача парк» продолжают возводить дошкольное образовательное учреждение. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет уже более шестидесяти процентов, передает пресс-служба регионального Минстроя.

Отмечается, что над возведением объекта трудятся более ста двадцати рабочих, а также задействовано пять единиц спецтехники. Подрядчик уже приступил к благоустройству прилегающей территории. Ожидается, что здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общая площадь здания, возводимого в рамках нацпроекта «Демография», составить более четырех с половиной тысяч квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ежегодно в регионе открывается 30 новых школ и 35 детских садов.