Новый паркинг в рамках развития инфраструктуры построят в одном из ЖК в Мытищах

Пятьсот новых машиномест появится в подмосковных Мытищах благодаря возведению девятиэтажного многоуровневого паркинга. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Ожидается, что общая площадь объекта составит более шестнадцати с половиной тысяч квадратных метров. При этом помимо девяти наземных этажей, в здании предусмотрены два подземных уровня. Данный проект был выполнен компанией «Ферро-Строй» по заказу компании ПИК.

Напоминаем, что жилой квартал «Яуза Парк» — это новый современный ЖК, который возводят в городском округе Мытищи неподалеку от Мытищинского центрального парка культуры и отдыха. На его территории запроектированы двадцать жилых корпусов высотой от 9 до 25 этажей.