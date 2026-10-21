Нож для бронхов из Склифа: как пациентов выписывают за 1–2 дня без разрезов?

Врач Тетерин: созданные в Склифе методики применяются не только в Москве

Общество

Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского расширил возможности лечения пациентов, а разработанные там методики уже применяются в других регионах России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии Юрий Тетерин.

По его словам, создание флагманского центра в 2023 году позволило объединить в одном месте диагностику и современные малоинвазивные вмешательства, в том числе при заболеваниях трахеи и бронхов. Это не только расширяет возможности лечения, но и создает условия для разработки новых технологий. Один из примеров — специальный бронхиальный нож для внутрипросветных вмешательств, созданный специалистами института. Он предназначен для помощи пациентам с серьезными патологиями, угрожающими жизни. Вмешательство выполняется без наружных разрезов и обширных операций, что минимизирует травматизацию тканей, снижает риск осложнений и сокращает сроки восстановления: при благоприятном течении пациент может быть выписан через один-два дня.

Тетерин отметил, что методика запатентована и применяется не только в медучреждениях Москвы, но и в других регионах России. В ноябре институт планирует представить результаты лечения с применением этой технологии на международном торакальном конгрессе в Сингапуре. По словам Тетерина, это позволит обсудить наработки с зарубежными коллегами и внести вклад в развитие методов лечения заболеваний дыхательных путей.

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