В суперфинале «Лидеров России» определили 17 сильнейших управленческих команд

В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда». По результатам соревнований определили 17 команд-победителей, в состав которых вошли 85 руководителей из 11 регионов России. В финальной «Лиге чемпионов» участвовали 55 команд, объединивших 275 управленцев. За выполнением заданий следили 72 эксперта.

Соревнование стало заключительным этапом конкурса Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Итоги утвердил Наблюдательный совет проекта.

Первое место разделили две команды, второе занял один коллектив, третье получили три команды, четвертое разделили пять, а пятое досталось шести командам. Среди призеров оказались пять команд корпораций, пять сборных управленческих команд, четыре государственные команды и три команды организаций. Средний управленческий стаж победителей и призеров составляет 11,4 года.

Самой молодой среди участников стала команда Корпоративной академии Росатома. Средний возраст ее представителей составляет 32,4 года. В числе наиболее широко представленных сфер оказались государственная служба, промышленность, транспорт и дорожное хозяйство, а также атомная энергетика.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что победители должны не только добиваться профессиональных результатов, но и становиться примером для молодых людей. По его словам, участники конкурса могут показывать своим опытом, что карьерный рост зависит от способностей, таланта, трудолюбия и готовности работать на благо страны.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин сообщил, что суперфинал объединил победителей всех четырех направлений конкурса. Он подчеркнул значение командной работы и дальнейшего развития управленческого сообщества.

Оценочные испытания прошли 16 и 17 октября. В первом туре команды соревновались в группах по четыре или пять коллективов. Участникам нужно было вести переговоры, распределять ресурсы и учитывать действия соперников. Во втором туре каждая команда выполняла задания самостоятельно.

Задачи проверяли навыки управления инвестициями, распределения социальной части регионального бюджета, запуска нового продукта и разработки программы поддержки семей. Главным нововведением стала возможность получать обратную связь от экспертов прямо во время испытаний и корректировать выбранную стратегию.

18 октября участники встретились с членами клуба «Эльбрус» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они обсудили лидерство, развитие профессионального сообщества и дальнейшую работу клуба. В мероприятии также участвовали космонавт Алексей Зубрицкий и представители программы «Время героев».

В ближайшее время определят 20 команд, которые смогут пройти специальную образовательную программу. При отборе учтут результаты финала и суперфинала, а также участие представителей команд в стратегической экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе Росатома.

Шестой сезон конкурса собрал более 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 иностранных государств. Финалистами стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Для выхода в финал участники прошли дистанционный отбор, тестирование и онлайн-полуфиналы.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по распоряжению Президента России. За все время на участие в нем подали более миллиона заявок из России и 150 стран мира. Более 700 участников конкурса получили назначения на высокие должности.