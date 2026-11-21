В Крыму усиливают контроль за тем, как власти и коммунальные службы реагируют на обращения граждан. Глава республики Сергей Аксенов подвел итоги работы с жалобами за неделю и обозначил острые проблемы. Общее число обращений понемногу снижается, ситуация с тепло- и электроснабжением постепенно выравнивается, однако качество обратной связи по-прежнему вызывает серьезные нарекания.

С 13 по 19 ноября на имя главы республики поступило свыше 3,5 тысяч обращений, из них 71 — повторные. Поэтому, считает Аксенов, снижение общего количества жалоб не должно вводить в заблуждение: люди продолжают сталкиваться с реальными трудностями, и решать их нужно системно.

Одна из главных претензий адресована работе горячих линий: дозвониться стало проще, но содержание ответов оставляет желать лучшего — граждане жалуются на неточности и отсутствие конкретики. Есть серьезные вопросы и к работе «Крымэнерго», «Воды Крыма» и «Крымской водной компании». На первом месте по количеству жалоб остаются проблемы с управляющими организациями: в большинстве муниципалитетов взаимодействие администраций с УК организовано слабо.

«Жалобы продолжают перенаправлять из одной инстанции в другую. Напоминаю главам администраций об обязательстве лично побывать в многоквартирных домах, обойти все ногами», — сказал глава республики.

Для глубокого анализа Аксенов поручил вице-премьеру Анушавану Агаджаняну изучить, какие меры принимали администрации для выстраивания взаимодействия с управляющими организациями и как на практике устроена маршрутизация обращений, а также соответствует ли штатная численность сотрудников объему и качеству услуг для жильцов МКД.