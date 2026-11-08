«Рыцарский зал в придачу». 800-летний замок Шнадиц в Саксонии продают за один евро

Власти немецкого города Бад-Дюбен (федеральная земля Саксония) выставили на продажу исторический замок Шнадиц. Цена объекта составляет всего один евро. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает газета Bild .

Замок представляет собой крепость на воде с рыцарским залом и двумя башнями. Общая площадь лота превышает тысячу квадратных метров. Покупатели также могут приобрести прилегающий замковый парк по цене 60 евро за квадратный метр.

Глава местного округа Матиас Мит отметил, что сейчас объект находится в плачевном состоянии, однако основная конструкция сохранилась, а крыша по-прежнему не пропускает в помещения осадки. По его словам, замок выставили на продажу, чтобы найти инвестора, который проведет реставрацию и превратит объект в гостиницу, учебный центр либо иное общественное учреждение. При этом любые восстановительные работы потребуется согласовывать с профильными ведомствами, поскольку Шнадиц является памятником архитектуры. Из-за строгого надзора реконструкция может занять месяцы или годы, заключил Мит.

Ранее сообщалось о том, что житель Колорадо за полвека в одиночку строил 49-метровый средневековый замок.