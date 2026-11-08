Депутат Свищев объяснил, как законно списать долги за ЖКХ

Россияне имеют возможность списать задолженность по услугам ЖКХ посредством процедуры банкротства. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

«Процедура банкротства — единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что банкротство не освобождает от платежей за свет, воду и тепло, начисляемых в ходе процедуры. Кроме того, суд может отказать в списании, если установит намеренное уклонение гражданина от оплаты ЖКУ. Сама процедура требует затрат — необходимо оплачивать услуги финансового управляющего.

При задолженности от 50 до 500 тысяч рублей возможна внесудебная процедура через МФЦ. При сумме выше указанной — только через арбитражный суд, что требует подготовки и консультации юриста, отметил депутат.

Свищев предостерег от стратегии ожидания истечения трехлетнего срока исковой давности по статье 196 Гражданского кодекса РФ. По его словам, это рискованно: в течение всего периода начисляются пени и штрафы, возможны отключения света или воды.

«Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не обращались в суд за взысканием в течение этого срока, требовать оплаты за "просроченный" период они уже не могут. Однако важно помнить: если вы частично оплатили долг или подписали документ о его признании, срок исковой давности прерывается и начинает отсчитываться заново», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что платежи за ЖКХ могут взлететь из-за ремонта инфраструктуры.