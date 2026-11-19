Размещение сбережений на банковском вкладе под проценты само по себе не считается грехом, если речь идет о сохранении заработанных средств и формировании финансовой подушки безопасности, а не об одержимом стяжательстве, об этом сообщает источник по итогам беседы со священником Виктором Никишовым и публицистом Александром Ткаченко . По словам священнослужителя, верующим важно видеть принципиальное различие между осуждаемым в Священном Писании ростовщичеством и работой современных финансовых институтов, пишет Фома.

В Ветхом Завете и святоотеческом наследии, в частности у Иоанна Златоуста, критикуется обогащение за счет чужого горя и безвыходного положения обедневшего человека, у которого под непомерный процент выманивают последнее. Напротив, вкладчик не выжимает выгоду из беды ближнего, а передает деньги финансовой системе, направляющей их на развитие производства, кредитование бизнеса и ипотеку. Начисляемые банком проценты выступают платой за пользование средствами и помогают уберечь сбережения от инфляции.

Отец Виктор подчеркнул, что подлинная духовная угроза кроется в изменении внутреннего настроя человека: греховным становится превращение накопления в самоцель и поклонение богатству как идолу.

Евангельские образы и деньги как инструмент

Психолог и публицист Александр Ткаченко обратил внимание на ключевые евангельские сюжеты, раскрывающие отношение веры к материальным ценностям:

Изгнание торгующих из храма: осуждение вызывало не само наличие торговли, а превращение места молитвы в рынок с грабительскими комиссиями для паломников.

Лепта бедной вдовы: ценность пожертвования определяется не номиналом, а внутренней жертвенностью и готовностью отдать последнее, что оценивается выше крупных взносов состоятельных людей.

Притча о прощении должника: напоминание о том, что все ресурсы даны человеку в управление от Бога, поэтому требование жесткого расчета от ближнего при нежелании прощать противоречит христианскому милосердию.

В завершение отмечается мысль преподобного Амвросия Оптинского, сравнивавшего деньги с костылями — полезной опорой для человека в его земной немощи. Они помогают обеспечивать семью и творить дела милосердия до тех пор, пока остаются управляемым инструментом, а не господином над душой и совестью.