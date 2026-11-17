Посещение частных медицинских центров в России все чаще обходится гражданам почти в два раза дороже первоначально озвученной суммы. Согласно исследованию маркетингового агентства Digital Strategy, специалисты которого проанализировали 9 миллионов отзывов о коммерческих медучреждениях, около двух третей пациентов, столкнувшихся с расхождением в прайсе, узнавали о реальной стоимости лечения только на кассе. Как пишут « Ведомости », проблема вызвала бурное обсуждение и волну недовольства среди пользователей в интернете.

Дополнительные траты формируются в процессе приема, когда специалисты назначают анализы, обследования или манипуляции, не входившие в базовую консультацию. По закону медики обязаны заранее информировать человека о платных услугах и получать его согласие, однако на практике это требование нередко игнорируется. Кроме того, на итоговый чек влияет введение в сетях внутренних градаций специалистов — например, присвоение статусов ведущего врача или эксперта, из-за чего разница в цене первичного приема может превышать 150 процентов.

Законодательные нормы и защита прав пациентов

С 1 сентября 2026 года в стране действуют обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Документ обязывает клиники составлять предварительную смету, если точный объем вмешательств невозможно определить до начала лечения, а также заблаговременно уведомлять пациента при необходимости расширить программу обследования.

Если человеку выставили счет за процедуры, на которые он не давал письменного согласия, такие начисления можно оспорить. Для этого пациенту следует запросить полную детализацию оказанных услуг и сверить ее с подписанными перед приемом документами.