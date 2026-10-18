Обрывы ЛЭП и обрушение конструкций: Курганскую область накроет сильный шторм
Обрывы ЛЭП и обрушение конструкций: Курганскую область накроет сильный шторм
Главное управление МЧС России по Курганской области выпустило официальное экстренное предупреждение в связи с сильным ухудшением погодных условий. В воскресенье, 19 октября, на территории Зауралья прогнозируются обильные дожди и порывистый ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Специалисты ведомства предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в 16 муниципальных образованиях региона, включая областной центр. Об оперативной обстановке информирует сетевое издание Lenta.ru.
Зона риска и главные угрозы стихии
По данным синоптиков и экстренных служб, комплексы неблагоприятных метеоявлений способны вызвать коммунальные аварии и природные инциденты.
- Основные риски: сильные порывы ветра до 16 м/с могут спровоцировать повреждение и обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев и обрушение слабо закрепленных рекламных щитов и кровли.
- Пожарная опасность: несмотря на осадки, штормовой ветер увеличивает риск быстрого распространения огня и ухудшения лесопожарной обстановки.
- География предупреждения: особый режим безопасности и готовности введен в 16 муниципальных образованиях. В зону риска попали город Курган, а также Белозерский, Варгашинский, Звериноголовский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Целинный, Частоозерский и Юргамышский округа.
Рекомендации МЧС для населения
Спасцентры и экстренные службы рекомендуют жителям Зауралья соблюдать повышенные меры предосторожности:
- Убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы.
- Избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев, ветхих строений и рекламных конструкций.
- Автомобилистам советуют не парковать транспортные средства под деревьями и массивными сооружениями, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на скользких от дождя дорогах.