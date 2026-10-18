Обрывы ЛЭП и обрушение конструкций: Курганскую область накроет сильный шторм

Главное управление МЧС России по Курганской области выпустило официальное экстренное предупреждение в связи с сильным ухудшением погодных условий. В воскресенье, 19 октября, на территории Зауралья прогнозируются обильные дожди и порывистый ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Специалисты ведомства предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в 16 муниципальных образованиях региона, включая областной центр. Об оперативной обстановке информирует сетевое издание Lenta.ru.