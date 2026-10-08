Медицинская пустыня: с 2010 года в США закрылись 400 больниц

Washington Post: в США закрылось свыше 400 больниц с 2010 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Число больниц в США устойчиво снижается на протяжении последних пятнадцати лет. Исследование Гарвардского университета, о котором сообщает газета Washington Post, фиксирует устойчивый дисбаланс между закрытием и открытием стационаров.

«В США больницы закрываются быстрее, чем открываются новые, причем эта тенденция усугубляется как в сельской местности, так и в городах», — цитирует издание материалы исследования.

Согласно приведенным данным, в период с 2010 по 2025 год в стране прекратили работу более 400 медицинских учреждений. Ежегодный темп закрытий увеличивался в среднем на 4 процента, в то время как показатель открытия новых больниц снижался на 3%.

Ранее сообщалось о том, что жители Флориды и Миссисипи скупают товары из-за угрозы урагана.

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