Медицинская пустыня: с 2010 года в США закрылись 400 больниц
Washington Post: в США закрылось свыше 400 больниц с 2010 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Число больниц в США устойчиво снижается на протяжении последних пятнадцати лет. Исследование Гарвардского университета, о котором сообщает газета Washington Post, фиксирует устойчивый дисбаланс между закрытием и открытием стационаров.
«В США больницы закрываются быстрее, чем открываются новые, причем эта тенденция усугубляется как в сельской местности, так и в городах», — цитирует издание материалы исследования.
Согласно приведенным данным, в период с 2010 по 2025 год в стране прекратили работу более 400 медицинских учреждений. Ежегодный темп закрытий увеличивался в среднем на 4 процента, в то время как показатель открытия новых больниц снижался на 3%.
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