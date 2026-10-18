Удар штормового фронта: когда в Прикамье рухнет температура и придет ветер

В Прикамье зафиксирована аномальная осенняя жара, обновившая метеорологические максимумы середины прошлого века. 17 октября столбики термометров в Перми поднялись до +17,8°C, превзойдя показатель 1958 года сразу на 2,4°C и превысив климатическую норму более чем на 9°C. В отдельных районах края температура превысила +19°C. Однако уже в ночь на 20 октября регион накроет холодный фронт со штормовым ветром до 18 м/с и температурным контрастом в 12°C. О резкой смене синоптической обстановки информирует региональный портал URA.RU.