Удар штормового фронта: когда в Прикамье рухнет температура и придет ветер
URA.RU: на Прикамье надвигается шторм с падением температуры на 12 градусов
В Прикамье зафиксирована аномальная осенняя жара, обновившая метеорологические максимумы середины прошлого века. 17 октября столбики термометров в Перми поднялись до +17,8°C, превзойдя показатель 1958 года сразу на 2,4°C и превысив климатическую норму более чем на 9°C. В отдельных районах края температура превысила +19°C. Однако уже в ночь на 20 октября регион накроет холодный фронт со штормовым ветром до 18 м/с и температурным контрастом в 12°C. О резкой смене синоптической обстановки информирует региональный портал URA.RU.
Аномальное тепло в Прикамье и рекорды городов
Ослабление антициклона принесло в Пермский край нетипичное для середины октября суточное потепление:
- Рекорд в столице региона: 17 октября в Перми зафиксировали +17,8°C — на 2,4°C выше прежнего максимума 1958 года.
- Рекорды в муниципалитетах: в Кунгуре, Чернушке и Чайковском воздух прогрелся выше +19°C. В поселке Бисер повторился температурный максимум 1955 года (+14,4°C).
- Штормовой фронт: аномалию сменит резкий перепад температур. В ночь на 20 октября синоптики ожидают прохождение холодного фронта, падение температуры на 12°C, осадки и порывы ветра до 18 м/с.
Похолодание в Столичном регионе
Изменение погоды затрагивает и центральную Россию. По данным Гидрометцентра РФ, в Москве в понедельник, 19 октября, после теплых выходных температура опустится до +7…+9°C днем и +3…+5°C ночью. Несмотря на похолодание, показатели останутся немного выше нормы, а сухих дней пока не нарушат серьезные осадки, за исключением локальных дождей в Подмосковье.