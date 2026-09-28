Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Последние дни сентября и начало октября в Москве и Подмосковье пройдут под знаком переменной облачности без осадков — погода обещает быть на редкость стабильной вплоть до воскресенья. Единственное, чем может удивить небо, — утренние туманы. А вот температурный фон, напротив, окажется изменчивым: регион ждет заметное похолодание, а к концу недели в отдельных местах столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Таким прогнозом с Общественной Службой Новостей поделилась Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро.

По ее словам, всю неделю погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сейчас объединена и тянется от Балтики до Байкала. Однако вскоре атлантический циклон разделит ее на два антициклона, и к концу недели столичный регион окажется на восточной холодной периферии одного из них. Именно поэтому характер погоды сохранится прежним — переменная облачность без осадков. По утрам местами возможно формирование тумана, но серьезных изменений погодного режима в ближайшие дни синоптик не ожидает.

Метеоролог отметила, что температура же будет меняться. В предстоящие две-три ночи минимальные значения по Москве составят плюс пять-восемь градусов, днем воздух прогреется до плюс 12–16 — это все еще выше климатической нормы. Но уже к 1–2 октября температура вернется к привычным значениям: среднесуточный показатель составит около плюс 8–8,5 градуса. Начиная с 3 октября погодная картина существенно переменится. В субботу минимальная температура в столичном регионе опустится до плюс 1–6 °С, дневная — до плюс 6–11 °С, что почти на два градуса ниже климатической нормы. Более того, в ночные часы 4 и 5 октября в отдельных местах возможны отрицательные значения. Затем ночная температура вновь станет положительной, однако существенного потепления ждать уже не стоит: регион уверенно движется в сторону похолодания. В связи с этим Позднякова выразила надежду, что со следующей недели в столичном регионе включат отопление.

Эксперт добавила, что октябрьское похолодание будет волнообразным. Первые числа месяца окажутся прохладными, но к концу первой декады, согласно предварительным прогнозам, температура вновь превысит значения климатической нормы.

Ранее синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября.