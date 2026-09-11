Один адрес, два счета: коммунальный конфликт довел двух россиян до суда

В Прокопьевском районе Кемеровской области двум собственникам квартиры пришлось идти в суд, чтобы поделить платежи за жилье и коммунальные услуги, пишет VSE42.RU .

В Прокопьевский районный суд обратился один из владельцев квартиры. Истец и ответчик владеют жильем по ½ доли каждый. Ответчик в квартире не живет и за жилье и коммунальные услуги не платит, хотя зарегистрирован там. Договориться о порядке оплаты собственники не смогли, решив, что их рассудит Фемида.

Суд изучил доказательства и удовлетворил иск. Теперь каждому собственнику будут оформлять отдельный платежный документ, а размер платы останется равным — по ½ каждому.

Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, порядок оплаты могут пересмотреть, если изменится состав фактически проживающих в квартире.