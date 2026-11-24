Один донор спас шесть жизней в Новосибирске: четверо человек выжили, а двое снова видят
НГС: один донор в Новосибирской области спас 4-х человек и вернул зрение двоим
В Новосибирской областной больнице один донор спас шестерых человек: четверым сохранил жизнь, еще двоим вернул зрение. Случай произошел минувшей весной, сообщает НГС.
Главный внештатный трансплантолог Минздрава региона Александр Быков пояснил, что врачи стараются использовать все доступные органы, если позволяет ситуация. Пересаживают почки, печень, сердце и роговицы. Чаще всего донорами становятся пациенты с погибшим из-за инсульта мозгом, но из-за строгих регламентов применить их ко всем инсультам невозможно. В 2025 году в области было 40 доноров, или 14 на миллион жителей. Органы изымают одновременно и сразу передают в профильные клиники.
Сейчас в листе ожидания около 140 человек. С этого года трансплантацию оплачивают по ОМС, поэтому число операций и лекарственное обеспечение больше не ограничены.
Жительница региона Ирина Руди получила печень от мультидонора 5 марта 2017 года. Сейчас она растит сына и играет в футбольной команде «Импульс» для женщин с пересаженными органами.