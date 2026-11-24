В Новосибирской областной больнице один донор спас шестерых человек: четверым сохранил жизнь, еще двоим вернул зрение. Случай произошел минувшей весной, сообщает НГС .

Главный внештатный трансплантолог Минздрава региона Александр Быков пояснил, что врачи стараются использовать все доступные органы, если позволяет ситуация. Пересаживают почки, печень, сердце и роговицы. Чаще всего донорами становятся пациенты с погибшим из-за инсульта мозгом, но из-за строгих регламентов применить их ко всем инсультам невозможно. В 2025 году в области было 40 доноров, или 14 на миллион жителей. Органы изымают одновременно и сразу передают в профильные клиники.

Сейчас в листе ожидания около 140 человек. С этого года трансплантацию оплачивают по ОМС, поэтому число операций и лекарственное обеспечение больше не ограничены.

Жительница региона Ирина Руди получила печень от мультидонора 5 марта 2017 года. Сейчас она растит сына и играет в футбольной команде «Импульс» для женщин с пересаженными органами.