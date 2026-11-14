В окрестностях Смоленки устранили медведя, подходившего к жилым домам

В окрестностях Смоленки устранили медведя, подходившего к жилым домам

Общество

В Забайкальском крае охотоведы и специалисты профильных служб ликвидировали медведя, чьи следы ранее были зафиксированы в непосредственной близости от жилых домов. Поисковая операция разворачивалась в окрестностях пригородного села Смоленка. Как сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов в мессенджере MAX, для оперативного обнаружения опасного зверя специалисты организовали детальное обследование территории с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Применение квадрокоптеров позволило в сжатые сроки проверить не только прилегающую к населенному пункту зону, но и густые лесные массивы, включая участки со сложным рельефом и затрудненным доступом.

Совместные действия операторов БПЛА и наземных групп

Одновременно с воздушным наблюдением поисковые мероприятия в районе Смоленки проводили мобильные наземные группы. Специалисты прочесывали местность на земле, дополняя данные аэроразведки. В результате слаженной работы воздушного мониторинга и наземных отрядов медведя, представлявшего угрозу для населения, удалось обнаружить и ликвидировать, об этом сообщает издание NEWS.ru.

Контекст участившихся выходов хищников в регионе

Осенью 2026 года в Забайкальском крае была зафиксирована повышенная активность бурых медведей вблизи населенных пунктов. Из-за регулярных появлений хищников у жилых домов и садовых товариществ власти региона вводили режим повышенной готовности, сформировали десятки мобильных групп охотников и активно внедрили беспилотную авиацию для отслеживания перемещений диких животных в лесных массивах.

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