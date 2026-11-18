Атака вражеских БПЛА на территорию России 18 ноября 2026-го: сколько дронов сбито — что известно
В ночь на 18 ноября российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на официальную сводку Министерства обороны Российской Федерации, всего за двенадцать часов боевой работы было перехвачено и уничтожено 184 украинских дрона самолетного типа.
Согласно данным оборонного ведомства, дежурные расчеты ПВО вели непрерывное уничтожение воздушных целей в период с 20:00 по московскому времени 17 ноября до 08:00 утра 18 ноября.
Регионы, над которыми были сбиты беспилотники
Воздушные цели были ликвидированы сразу над несколькими субъектами Российской Федерации, а также над морской акваторией:
- Белгородская область;
- Ростовская область;
- Краснодарский край;
- Республика Крым;
- Акватория Азовского моря.