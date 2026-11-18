В ночь на 18 ноября российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на официальную сводку Министерства обороны Российской Федерации, всего за двенадцать часов боевой работы было перехвачено и уничтожено 184 украинских дрона самолетного типа.