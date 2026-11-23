В подмосковных Мытищах жители вновь предупреждают о подозрительных продавцах, зазывающих горожанок на покупку шуб с риском оформить кредит, о чем сообщили авторы городского сообщества. Об этом пишет REGIONS .

У торгового центра «Перловский» две девушки активно подходят к пожилым женщинам и просят «помочь выбрать шубу маме». Создатели поста призвали жителей не терять бдительность и не соглашаться на заманчивые с виду предложения, предупреждая, что в итоге можно остаться с вещью сомнительного качества и кредитными обязательствами.

Подобные точки обычно открывают в небольших арендованных помещениях, куда завозят верхнюю одежду. На улице промоутеры обращаются к женщинам старшего возраста с просьбой примерить шубу или куртку якобы для мамы либо бабушки. Тем, кто соглашается зайти внутрь, предлагают забрать приглянувшуюся вещь с крупной «скидкой», хотя реальная стоимость таких изделий может быть в разы меньше названной продавцами.

Похожий случай уже происходил в Мытищах в марте 2026 года на Олимпийском проспекте. Тогда жертвой уловок стала мама местной жительницы Юлии Кульковой: женщину со слабым зрением обманным путем вовлекли в примерку, вынудили снять деньги и оплатить ненужную покупку, после чего возвращать вещи отказались. Точку к моменту проверки уже закрыли, однако сотрудники полиции и власти провели разбирательство, и покупательнице в итоге вернули деньги.

В местном управлении потребительского рынка и услуг ранее подчеркивали, что подобные торговые точки обязаны работать официально — иметь зарегистрированное ООО и оформленный уголок потребителя со всеми нужными документами. Кроме того, по закону продавцы не вправе отказывать покупателям в возврате товара и потраченных средств.