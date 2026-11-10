Эпидемия отгулов: геймеры по всему миру массово берут отпуск ради выхода GTA VI

Metro: релиз долгожданной GTA VI вызвал шквал заявлений на отпуск

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Работодатели по всему миру столкнулись со всплеском заявлений на отпуск из-за приближающегося релиза игры Grand Theft Auto VI, сообщили аналитики кадровых платформ BambooHR и UKG. На их исследование ссылается gazetametro.ru.

Грандиозный выход продолжения культовой франшизы назначен на 19 ноября, и фанаты готовы на любые ухищрения, чтобы освободить этот день.

По данным сервиса BambooHR, охватывающего 3,4 млн работников, число заявок на отдых на эту дату подскочило на 13% по сравнению с прошлым годом. Аналитики UKG, отслеживающие почти 2 млн сотрудников, зафиксировали еще больший прирост предварительных отгулов — около 20%. Волна массовых прошений накрыла США, Великобританию и Канаду.

Реакция руководства оказалась неоднородной. Руководитель британской компании Raptor PR Рана Рахман не только выделил своей команде из девяти человек дополнительный выходной, но и купил каждому по копии игры. В то же время один из управляющий сетью магазинов, признался, что 19 ноября останется в отделе абсолютно один и отработает 11-часовую смену, так как отпустил всех подчиненных.

В России к ситуации подошли с иронией: в сетях вирусной стала отмазка про внезапный приезд «американских родственников» — дяди Джейсона и тети Люсии, названных в честь главных персонажей игры. Впрочем, не все разделяют ажиотаж. Системный администратор Иван Урлапов в беседе с Metro усомнился в необходимости брать отгулы ради видеоигры, предложив спокойно дождаться выходных или релиза на ПК.

Многие корпоративные HR-отделы уже перешли в режим повышенной готовности. В СМИ и соцсетях публикуются скриншоты внутренних рассылок, где сотрудников предупреждают: все отгулы на 19 ноября будут проверять индивидуально, а несанкционированный прогул расценят как нарушение дисциплины.

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