В Симферополе 82-летней пенсионерке начислили более ₽26 млрд неустойки за отказ снести гараж и сарай на общем с соседом участке. С ее счетов успели списать почти ₽2,9 млн, однако суд признал сумму несоразмерной и обязал вернуть деньги. Такое решение подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом пишет LIFE .

В Крыму судебный спор из-за хозяйственных построек обернулся для 82-летней женщины многомиллиардной неустойкой. За отказ снести гараж и сарай на общем с соседом участке ей начислили более ₽26 млрд. При этом приставы успели взыскать со счетов пенсионерки около ₽2,9 млн. Впоследствии суд отменил это взыскание и постановил вернуть списанные средства.

Конфликт возник между двумя жителями Симферополя в возрасте 82 и 90 лет. Пожилые соседи не смогли договориться о порядке пользования землей и домовладением. Мужчина настаивал на демонтаже гаража, сарая, ограждений и других металлических конструкций, которые, по его мнению, мешали пользоваться частью участка.

В марте 2023 года Киевский районный суд обязал женщину убрать самовольные постройки. Поскольку решение не было исполнено, сосед добился назначения неустойки — первоначально 500 рублей за каждый месяц просрочки. Затем сумма ежемесячно увеличивалась вдвое, в результате чего выросла до астрономических ₽26 млрд.

Позднее спорные сооружения самостоятельно демонтировал истец, однако вопрос о взыскании денег остался. Верховный суд Крыма отменил неустойку, посчитав ее несоразмерной, и обязал вернуть пенсионерке списанные средства.

Сосед обжаловал это решение, но Четвертый кассационный суд оставил его без изменений. Судьи указали, что неустойка должна стимулировать исполнение судебного решения, а не превращаться в инструмент обогащения. При ее назначении необходимо учитывать возраст, социальное положение и материальные возможности должника.

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