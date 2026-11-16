Корректировка железнодорожного расписания: как перекрытие Керченского пролива повлияло на рейсы

ТАСС: Крымский мост остается перекрытым более девяти часов, поезда задерживаются

Общество

Пассажирские поезда, следующие на Крымский полуостров и в обратном направлении, идут с отставанием от расписания из-за ограничений движения по Крымскому мосту. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в Южной транспортной прокуратуре, передает информационное агентство ТАСС.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив остается перекрытым уже более девяти часов — ограничения были введены в 02:22 по московскому времени.

Надзор за соблюдением прав пассажиров

В официальном сообщении надзорного ведомства в мессенджере «Макс» отмечается, что сотрудники прокуратуры осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, ожидающих отправления или находящихся в задержанных составах:

Ведомство следит за своевременным информированием пассажиров и предоставлением им предусмотренных законом услуг на время вынужденной задержки рейсов.

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