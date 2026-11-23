Пик полнолуния наступит 24 ноября ровно в 17:53 по московскому времени. В Москве к этому часу Солнце уже скроется за горизонтом, а яркий лунный диск поднимется на темном небе — выразительный фон для ночных наблюдений. Визуально Луна кажется полной около трех дней подряд, но старинные астрономы подмечали особый оптический фокус, происходящий секунда в секунду в момент максимальной фазы: ночное светило словно вспыхивает. Секрет кроется в рыхлом лунном грунте, который работает как гигантский дорожный катафот, возвращая солнечный свет строго обратно. В современных справочниках этот эффект почти не упоминают, но проверить наблюдения прошлых веков вполне реально.

Спутник Земли окажется в созвездии Тельца, прямо над ярким Альдебараном, рядом со звездными россыпями Плеяд и Гиад, хотя мощное лунное сияние почти сотрет их с неба. К полуночи ночное светило заберется высоко и станет главным объектом небосвода. Из-за вытянутой орбиты Луна подойдет к Земле на 360,8 тыс. километров — примерно на 50 тыс. километров ближе, чем в самой дальней точке. В итоге диск будет выглядеть на 6% крупнее и на 13,5% ярче обычного, даже без учета таинственной вспышки. Астрономы до сих пор спорят, улавливает ли глаз такую разницу, но на практике контраст с далеким микролунием вполне заметен.

Свое название ноябрьское полнолуние получило от североамериканских индейцев, которые в эти светлые ночи ставили капканы на бобров — впрочем, легенды давно переплелись с историей. В славянской мифологии эту Луну величали Белой или Снежной, связывая с первым снегом, который как раз накануне припорошил Московский регион.

В древней астрологии грядущая ночь несет особый мистический подтекст: Луна войдет в знак Близнецов (не путать с созвездием), встанет напротив Солнца в Стрельце и окажется рядом с непредсказуемым Ураном. Астрологи называют связку Близнецы — Стрелец Осью Знаний, поэтому вечер благоволит людям ума и тем, кто ищет озарения. Соседство с Ураном запускает сценарий, при котором тайное внезапно становится явным: это сильный момент для научных прорывов и откровенных разговоров, чтобы наконец расставить все точки. Единственное предостережение — не рубить сплеча. Эмоции будут зашкаливать, поэтому, даже узнав неожиданную или неприятную правду, окончательные решения лучше отложить на пару дней.