Один случай на 10–15 миллионов: в Колумбии родились четверо предположительно идентичных мальчиков

В Колумбии 38-летняя Мария Тапия родила четверых мальчиков, которые, по предварительным данным, могут быть генетически идентичными. Как сообщает Need To Know, все дети развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, разделившейся на четыре эмбриона; вероятность такой беременности оценивают примерно в один случай на 10–15 миллионов.

Роды прошли 21 октября в клинике Медельина на сроке 34 недели. Мальчики появились на свет около 14:40, между рождениями каждого ребенка проходило примерно полторы минуты. Родители дали сыновьям имена Мариано, Максимилиано, Эмилиано и Тиаго. Новорожденные остаются под наблюдением врачей, состояние всех четверых оценивают как стабильное.

В специализированный медицинский центр супруги приехали из города Каукасия. Отец малышей Хонатан Сапа рассказал, что известие о четверне стало для семьи неожиданностью: по его словам, на результатах обследования они просто потеряли дар речи. Мужчина отметил, что врачи заранее уделяли особое внимание подготовке к сложным родам. Теперь Марии и Хонатану предстоит организовать жизнь с четырьмя младенцами одновременно; родители уже подсчитывают будущие расходы на подгузники, питание, коляски и образование. При этом Хонатан подчеркнул, что бытовые вопросы пока отошли на второй план — главное для семьи благополучное рождение сыновей.