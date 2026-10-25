«Значительные разрушения». Мэр Белгорода Демидов сообщил о последствиях атаки дронов
Мэр Белгорода Демидов: дроны атаковали центр города, есть пострадавшие
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В ночь на 25 октября беспилотники совершили массированную атаку на центральную часть Белгорода. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр города Валентин Демидов.
Согласно предварительной информации, в результате налета есть пострадавшие.
«Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты», — сообщил градоначальник.
Он также отметил, что на места падения беспилотников прибыли оперативные службы.
Ранее сообщалось о том, что обломки БПЛА повредили окна в домах Березников и Соликамска в Прикамье.