«Значительные разрушения». Мэр Белгорода Демидов сообщил о последствиях атаки дронов

Мэр Белгорода Демидов: дроны атаковали центр города, есть пострадавшие

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В ночь на 25 октября беспилотники совершили массированную атаку на центральную часть Белгорода. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр города Валентин Демидов.

Согласно предварительной информации, в результате налета есть пострадавшие.

«Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты», — сообщил градоначальник.

Он также отметил, что на места падения беспилотников прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что обломки БПЛА повредили окна в домах Березников и Соликамска в Прикамье.

Читайте также

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Ожирение у питомца: ветеринар рассказала, чем опасно и как бороться

Ожирение у питомца: ветеринар рассказала, чем опасно и как бороться

Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

Для сердца, сосудов и против холестерина: назван самый полезный для здоровья орех

Для сердца, сосудов и против холестерина: назван самый полезный для здоровья орех

Доходность растет: Банк России раскрыл свежие данные по вкладам в топ-10 банков

Успех марки Tenet: как новый бренд завоевал лидерство в автосалонах Сибири

Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году

Раздел питомцев при разводе: адвокат рассказал, как суд определяет, с кем останется животное

Раздел питомцев при разводе: адвокат рассказал, как суд определяет, с кем останется животное

Работа на себя: аналитики узнали, как подмосковные самозанятые ищут заказы

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Белорусский Avior готовит рамный пикап на базе Maxus Interstellar X

Добавьте mosregtoday.ru в избранное