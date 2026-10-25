Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Магнитосфера Земли в воскресенье, 25 октября, выйдет из равновесия. Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения до желтого уровня — они могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Экстремальных событий не ждут, но расслабляться не стоит. Об этом пишет MK.RU (Сахалин).

Что происходит на Солнце

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в выходные, 24 и 25 октября, на Земле могут возобновиться геомагнитные возмущения. Виновник — выброс небольшого протуберанца на Солнце. Расчеты показывают заметную вероятность того, что он доберется до нашей планеты.

При этом магнитосфера продолжает находиться под давлением плотного и скоростного потока солнечного ветра из очередной корональной дыры. За предыдущие дни геомагнитный индекс несколько раз превышал отметку 4, но до статуса полноценной магнитной бури дело так и не дошло.

Чего ждать 25 октября

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в субботу, 24 октября, обстановка будет преимущественно спокойной. А вот в воскресенье возможно небольшое повышение солнечной активности. Ожидаются несильные магнитные волнения с К-индексом до 4 — это желтый уровень геомагнитной активности. Такие колебания считаются умеренными и до уровня магнитной бури не дотягивают.

По данным некоторых источников, в воскресенье возмущения начнут затихать: индекс опустится до Kp 3, а к вечеру фон приблизится к спокойному. Сильных магнитных бурь пока не прогнозируется.

Как это отразится на самочувствии

Хотя текущие прогнозы не обещают экстремальных событий, метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт. При индексе в 4 балла возможны раздражительность, легкая головная боль и нарушения сна. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть особенно внимательными: вероятны перепады давления и учащенное сердцебиение.

Специалисты рекомендуют в такие дни соблюдать щадящий режим: избегать физических и психоэмоциональных перегрузок, нормализовать сон и при необходимости проконсультироваться с врачом. Ученые напоминают, что прогноз может корректироваться — солнечная активность способна меняться буквально на ходу.