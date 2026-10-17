Полная зарплата регионa: сколько предложено платить матерям и отцам за уход за детьми

В обществе разворачивается дискуссия о новых мерах государственной поддержки семей с детьми и старшего поколения. Партия пенсионеров выступила с инициативой ввести регулярные финансовые выплаты — «родительскую» и «бабушкину» зарплаты. Общественники предлагают приравнять домашний уход за подрастающим поколением к полноценной трудовой занятости с привязкой выплат к среднему уровню заработка в субъекте РФ. О деталях социально ориентированного проекта информирует информационное агентство ТАСС.