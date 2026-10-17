Полная зарплата регионa: сколько предложено платить матерям и отцам за уход за детьми
Партия пенсионеров предложила ввести «родительскую» и «бабушкину» зарплаты
В обществе разворачивается дискуссия о новых мерах государственной поддержки семей с детьми и старшего поколения. Партия пенсионеров выступила с инициативой ввести регулярные финансовые выплаты — «родительскую» и «бабушкину» зарплаты. Общественники предлагают приравнять домашний уход за подрастающим поколением к полноценной трудовой занятости с привязкой выплат к среднему уровню заработка в субъекте РФ. О деталях социально ориентированного проекта информирует информационное агентство ТАСС.
Кто и сколько сможет получать: механика выплат
С предложением о внедрении новой системы выплат выступил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
Суть инициативы заключается в признании домашней воспитательной работы полноценной занятостью:
- «Родительская зарплата»: выплата будет назначаться одному из родителей (матери или отцу — по семейному решению). Ежемесячный размер пособия должен быть равен средней заработной плате в конкретном регионе.
- «Бабушкина зарплата»: инициатива предусматривает вознаграждение для бабушек и дедушек, принимающих активное участие в воспитании внуков. Ее базовый размер должен составлять не менее 50% от средней зарплаты по региону.
Дифференцированный подход для многодетных семей
Авторы проекта считают, что объем государственной помощи должен увеличиваться пропорционально числу детей.