Полная зарплата регионa: сколько предложено платить матерям и отцам за уход за детьми

Партия пенсионеров предложила ввести «родительскую» и «бабушкину» зарплаты

Общество

В обществе разворачивается дискуссия о новых мерах государственной поддержки семей с детьми и старшего поколения. Партия пенсионеров выступила с инициативой ввести регулярные финансовые выплаты — «родительскую» и «бабушкину» зарплаты. Общественники предлагают приравнять домашний уход за подрастающим поколением к полноценной трудовой занятости с привязкой выплат к среднему уровню заработка в субъекте РФ. О деталях социально ориентированного проекта информирует информационное агентство ТАСС.

Кто и сколько сможет получать: механика выплат

С предложением о внедрении новой системы выплат выступил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Суть инициативы заключается в признании домашней воспитательной работы полноценной занятостью:

  • «Родительская зарплата»: выплата будет назначаться одному из родителей (матери или отцу — по семейному решению). Ежемесячный размер пособия должен быть равен средней заработной плате в конкретном регионе.
  • «Бабушкина зарплата»: инициатива предусматривает вознаграждение для бабушек и дедушек, принимающих активное участие в воспитании внуков. Ее базовый размер должен составлять не менее 50% от средней зарплаты по региону.

Дифференцированный подход для многодетных семей

Авторы проекта считают, что объем государственной помощи должен увеличиваться пропорционально числу детей.

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