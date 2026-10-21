«Неподъемные деньги». Вызов сантехника для пенсионеров хотят сделать бесплатным

Пенсионерам могут разрешить бесплатно вызывать сантехника из УК

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил закрепить в Жилищном кодексе право пожилых граждан на бесплатный вызов сантехника из управляющей компании, сообщает Life.

В настоящее время УК обслуживает только общее имущество дома, а все внутри квартиры после первого вентиля — зона ответственности собственника. Для пенсионера с доходом 20–25 тысяч рублей вызов мастера за 3–5 тысяч становится серьезной нагрузкой, а частные сервисы не всегда проверяют исполнителей, отметил парламентарий.

«Управляющая компания говорит: «Это ваша территория, вызывайте частника». А на сервисах цены кусаются, и никогда не знаешь, кто придет — нормальный мастер или мошенник, который возьмет деньги и исчезнет. Для пенсионера с доходом 20−25 тысяч рублей вызов сантехника за 3−5 тысяч — это серьезный удар по бюджету», — заявил Панеш.

Он предлагает сделать бесплатными простые работы — устранение засоров, замену прокладок, ремонт смесителей — для одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II групп. Для остальных — льготный тариф не более 500 рублей. Также предложено создать единый диспетчерский центр при управляющей компании.

Ранее сообщалось о том, что в Павловском Посаде предупредили о лжемастерах по ремонту ванн.

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