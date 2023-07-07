Одиннадцать пар поздравили с Днем семьи, любви и верности в Жуковском

В Жуковском отпраздновали День семьи, любви и верности. В его рамках в драмтеатре «Стрела» прошло чествование одиннадцати пар, сообщили в ГУ ЗАГС Подмосковья.

В число этих пар вошли юбиляры супружеской жизни, многодетные семьи, семья из Донецка, семьи участников СВО.

Торжественное мероприятие провела легендарный диктор и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Также выступила лауреат всероссийских и международных конкурсов Майя Балашова.

Кульминацией праздника стало рождение новой семьи. Также в программу вошли песочное шоу и спектакль «От нечего делать». Гостей мероприятия поздравила начальник ГУ ЗАГС региона Елена Филатова.