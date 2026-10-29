Одна десятая, которая стоила пенсии: медики Кубани пошли в суд на собственную больницу

Kubanpress.ru: на Кубани медики засудили ЦРБ за урезание и так смешных зарплат

Общество

Восемь медработников Гулькевичской центральной районной больницы в Краснодарском крае подали в суд на работодателя после того, как специальная оценка условий труда понизила класс вредности с 3.3 до 3.2, передает kubanpress.ru.

По словам сотрудников, это лишило их сокращенной рабочей недели, дополнительного оплачиваемого отпуска, права на досрочную пенсию и надбавок за работу с биологическими патогенами, включая ВИЧ и гепатиты. При этом, как утверждают истцы, нагрузка не снизилась: количество рабочих часов выросло, а поток пациентов, в том числе с COVID-19 и ВИЧ, остался прежним.

Медики заявляют, что результаты оценки сфальсифицированы: подрядная организация «Карьера», по их мнению, проигнорировала данные о работе с ВИЧ-инфицированными и пациентами с коронавирусом за последние пять лет. В исковых заявлениях в Гулькевичский районный суд они требуют признать результаты СОУТ недействительными, вернуть доплаты и льготный стаж, взыскать недополученные средства и компенсацию морального вреда по ₽15 тысяч каждому. Отмечается, что больница и ранее попадала под внимание Росздравнадзора из-за роста летальности пациентов с инсультами.

Юристы указывают, что судебная практика после 2019 года складывается в пользу работников: снижение компенсаций допустимо только при реальном улучшении условий труда, а не формальном. По статистике, около 65% подобных исков удовлетворяются полностью или частично. В других регионах после вмешательства профсоюзов и повторной оценки льготы возвращались, а доплаты за вредность устанавливались на уровне 4% и выше от оклада.

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