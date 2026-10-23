На вокзале в Арзамасе нашли документы XIX века

В буккроссинге на вокзале Арзамаса нашли бумаги XIX века

Общество

В буккроссинге на железнодорожном вокзале Арзамаса случайно нашли фотографии и документы XIX века. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.

Книгу 1914 года нашел юрист Владимир Казаков. Между страницами лежали ветхие бумаги. Они оказались подлинными юридическими и административными документами дореволюционной эпохи. Среди находок — билет Арзамасской мещанской управы от 16 июня 1881 года, выданный 22-летнему мещанину Александру Воловову. В документе указано, что он отпущен для жительства в разных губерниях сроком на месяц, а если не явится, с ним поступят как с бродягой. Этот бланк ярко иллюстрирует строгий полицейский контроль за передвижением подданных империи.

Также обнаружена повестка судебного пристава Нижегородского окружного суда от 11 февраля 1891 года, выданная тому же Воловову. Еще один артефакт — объявление о публичных торгах от 8 августа 1891 года. Вместе с документами нашли фотоальбом с портретами мещан, чьи имена и дела, вероятно, связаны с упомянутыми торгами и тяжбами. Владимир Казаков передал находку в музей ведомства. Там назвали это большой удачей, которая связывает современных судебных приставов с коллегами из XIX века. Документы и фотографии уже оцифрованы.

Ранее стало известно, что под кроватью нашли голову вымершего сумчатого волка.

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