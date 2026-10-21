Маркетплейсы стали новым способом провести досуг

Аналитик Орлова назвала покупки на маркетплейсах новой формой досуга

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Просмотр каталогов на маркетплейсах стал новой формой досуга для значительной части россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, люди стали проводить много времени на сайтах онлайн-площадок. Причем такое времяпрепровождение не всегда заканчивается покупкой. Многие просто листают каталоги, чтобы занять свободное время.

Однако для заметной части граждан это оборачивается импульсивными тратами. При выборе товаров они руководствуются эмоциями. По данным Орловой, порядка 16–17% покупателей — эмоциональные.

Ранее психиатр Шестаков раскрыл механизм зависимости от маркетплейсов.

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