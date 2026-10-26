В России опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год

Рособрнадзор: ЕГЭ в 2027 году планируется с марта по сентябрь

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2027 год опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Документы подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор, общественное обсуждение продлится до 10 ноября, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Согласно проекту, ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 19 марта по 19 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября. Основной период начнется экзаменами по истории, литературе и химии. Русский язык запланирован на 4 июня, математика — на 7 июня. Пересдать один предмет выпускники смогут 8 и 9 июля.

Для девятиклассников досрочный период предложен с 20 апреля по 14 мая, основной — со 2 июня по 5 июля, дополнительный — со 2 по 24 сентября. Первым экзаменом основного этапа станет математика, русский язык пройдет 11 июня. Резервные дни предусмотрены с 28 июня по 5 июля.

Опубликованные даты пока являются проектом и могут измениться после обсуждения.

Ранее сообщалось, что поступление в вузы изменится в 2027 году.

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