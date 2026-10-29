Роботов‑доставщиков хотят вписать в ПДД: аргументы эксперта

ОП: роботы на дорогах — пора менять правила

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Общественной палате РФ заявили о необходимости включить роботов‑доставщиков в Правила дорожного движения. С таким предложением выступил зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, сообщает ТАСС.

По его мнению, роботы уже фактически стали полноценными участниками дорожного движения, а нормы их присутствия на дорогах до сих пор не прописаны в ПДД — сейчас эти вопросы компании регулируют самостоятельно. При этом для роботов действует экспериментально‑правовой режим, который не закреплен в основных правилах.

Холодов привел ряд проблемных ситуаций. Например, водитель, поворачивая направо, обязан уступать дорогу пешеходам — но в ПДД нет указания, что нужно пропускать еще и робота‑доставщика. Если автомобиль собьет робота, который ехал на зеленый свет, водитель может выиграть дело: он соблюдал действующие правила, где роботы не упомянуты. Другая сложность — взаимодействие во дворах: водители обычно договариваются между собой, но с роботом «договориться» невозможно. Он просто остановится и будет стоять, пока машина не отъедет, а если с двух сторон окажутся роботы, ситуация может стать тупиковой без вмешательства операторов.

Эксперт считает, что в ПДД нужно зафиксировать базовые требования: как роботы должны реагировать на спецсигналы, обязаны ли уступать дорогу спецтранспорту, могут ли двигаться задним ходом, какие у них должны быть обозначения, номера и требования к видимости. Также важно определить правовой статус устройства: если считать его беспилотным автомобилем — он должен двигаться по проезжей части, если приравнять к пешеходу — нужно четко прописать правила взаимодействия с ним для водителей. Как минимум, по мнению Холодова, следует закрепить обязанность водителей пропускать робота, если тот движется на разрешающий сигнал светофора.

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