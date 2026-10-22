Русский музей организует вооруженную охрану при перевозке картин Шишкина

Государственный Русский музей планирует перевезти более 50 картин Ивана Шишкина с вооруженным сопровождением. Согласно данным портала госзакупок, с которыми ознакомилось РИА Новости , стоимость услуг составит 3,79 млн рублей.

Полотна находятся на выставке в корпусе Бенуа в Санкт-Петербурге. С 10 по 27 ноября их планируют доставить в музеи Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Серпухова и Минска.

Среди произведений, которые предстоит транспортировать, — «Утро в сосновом лесу», «Вечер в сосновом лесу», «Рожь», «Полдень. В окрестностях Москвы» и «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии».

В число учреждений-получателей входят Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Театральный музей имени А. А. Бахрушина и Нижегородский государственный художественный музей, а также другие российские и белорусские музеи.

На момент публикации контракт еще не заключили. При этом музей уже определил потенциального исполнителя, предложившего выполнить работы за 3,79 млн рублей.

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