В Подмосковье в возрасте 105 лет скончалась одна из старейших жительниц региона — Мария Ильинична Альпакова, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, пожилая женщина умерла накануне вечером в своей квартире в Химках. Родственники сейчас занимаются организацией похорон.

Мария Ильинична Альпакова пережила два страшных голода и войну. В 1937 году ее семью раскулачили. В годы ВОВ женщина работала на заводе по производству боеприпасов.

После войны Мария Ильинична трудилась в детском саду и воспитывала четверых дочерей. По словам внуков и правнуков, до конца жизни пенсионерка вела активный образ жизни, занималась зарядкой и ходьбой.