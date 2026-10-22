Депутаты предложили ввести обязательный электронный механизм возврата денег за авиабилет при отмене рейса. Сейчас пассажиру в сжатые сроки приходится решать, соглашаться ли на альтернативный вариант перевозки или требовать возврата стоимости билета. Об этом пишет Tourdom.ru .

При этом авиакомпания уже знает об отмене, но для получения денег пассажиру зачастую нужно самостоятельно подать обращение, заполнить формы и дождаться ответа.

Дополнительные сложности возникают при покупке билетов через посредников. В таких случаях пассажирам приходится выяснять, куда направлять запрос на возврат средств: непосредственно перевозчику или агентству, через которое оформлялась поездка.

В связи с этим парламентарии предлагают внедрить обязательный электронный механизм возврата денег при отмене рейса. Согласно тексту обращения, пассажир должен получить возможность подтвердить отказ от предложенной альтернативной перевозки одним действием, без оформления отдельного заявления и повторного предоставления документов.

По мнению депутатов, нововведение позволит ускорить перечисление средств после подтверждения отказа от перелета и сократить количество повторных обращений. Кроме того, единый порядок должен уменьшить вероятность разногласий между пассажирами, авиакомпаниями и билетными агентствами, а также упростить возврат денег независимо от способа приобретения билета.