Огнеопасный предмет в квартире: как правильно отправить электросамокат на зимовку

С наступлением холодов электросамокаты отправляются на сезонную «спячку», однако просто задвинуть транспорт в угол кладовки — серьезная ошибка: из-за неправильного ухода за литий-ионным аккумулятором техника может не только выйти из строя, но и стать причиной опасного возгорания в квартире. Об этом REGIONS рассказала эксперт по домоводству Елена Архипова.

Перед тем как отправить двухколесного друга на зимний отдых, его необходимо тщательно вымыть и просушить, особенно если последние поездки проходили под дождем. Следующий шаг — детальный осмотр: если корпус батареи деформирован, на нем появились трещины, посторонний запах или сильный нагрев, пользоваться таким устройством категорически запрещено, его нужно везти в сервисный центр.

Елена Архипова отмечает, что главная ловушка для владельцев — оставить гаджет на всю зиму «в ноль» или, напротив, держать его постоянно подключенным к сети. Оптимальным решением для долгого хранения литий-ионных элементов считается уровень заряда в пределах 40–60%, хотя в первую очередь всегда стоит сверяться с заводской инструкцией. В холодное время года батарею нужно периодически проверять и подзаряжать, не допуская критического разряда.

Выбор места для зимовки тоже требует строгого подхода. Идеально подойдет сухое помещение со стабильной комнатной температурой. Холодный гараж или открытый балкон для этих целей не годятся: сильные морозы губительны для аккумулятора, а заряжать промерзшее устройство смертельно опасно — перед подключением к розетке электротранспорт должен обязательно согреться.

Специалист советует соблюдать элементарную пожарную безопасность: не заваливать самокат вещами, не ставить его вплотную к батареям отопления и убирать подальше от легковоспламеняющихся предметов. Процесс подзарядки должен проходить исключительно на твердой и негорючей поверхности под присмотром, вдали от штор и мебели. Категорически запрещено самостоятельно вскрывать аккумулятор, использовать поврежденные провода или реанимировать батарею после сильного удара и погружения в воду. Если же устройство начало шипеть, дымиться или стремительно греться, нужно немедленно отойти, эвакуировать окружающих и набрать 112.