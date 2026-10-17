Крымские поезда «Таврия» продлили до станции Керчь-Южная до 26 октября
ria.ru: «Гранд Сервис Экспресс» продлил движение поездов до Керчи до 26 октября
Фото: [REGIONS/Полина Крачун]
Компания «Гранд Сервис Экспресс» продлила порядок движения поездов крымского направления еще на неделю, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. Поезда «Таврия» продолжат следовать до станции Керчь-Южная (Новый парк) и отправляться от нее до 26 октября включительно.
Отмечается, что между Керчью и станциями в Крыму пассажиров перевозят автобусы. Расписание и талоны можно найти на сайте перевозчика.
Важно знать: если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно — посадят по железнодорожному билету. Если в билете указана Керчь, талон необходимо приобрести.
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