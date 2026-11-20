‎С наступлением холодного сезона собаки начинают чаще и подолгу смотреть в окно, что связано с дефицитом внешних впечатлений. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, для питомцев окно становится своеобразным «телевизором», через который они получают информацию об окружающем мире.

«Холодный сезон влияет не только на людей, но и на собак… Одно из главных, что приносит с собой смена сезонов для собак, — это более низкий уровень обогащения среды», — пояснил эксперт.

Голубев уточнил, что для охотничьих и сторожевых пород наблюдение за улицей является естественным инстинктом контроля территории или поиска добычи, поэтому такой интерес может проявляться круглый год.

Однако внезапное появление этой привычки, сопровождающееся лаем и беспокойством, должно насторожить владельца. Если подобное поведение возникло на фоне изменений в распорядке дня или частого одиночества животного, это может свидетельствовать не о любопытстве, а о попытке справиться со стрессом.