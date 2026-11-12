Покупателей новостроек предупредили о неочевидной опасности: что нужно проверить до сделки

Покупателям квартир в новостройках не стоит полагаться исключительно на рекламные обещания застройщиков о строительстве школ, детских садов, парков и благоустроенных дворов. Некоторые объекты, представленные на красивых изображениях жилого комплекса, могут оставаться лишь планами, сроки реализации которых не определены. Об этом « Газете.Ru » рассказал кандидат юридических наук, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов «Прецедент» Владимир Завьялов. По его словам, перед заключением договора необходимо внимательно изучить проектную документацию и выяснить, какие характеристики будущего жилья и прилегающей территории действительно закреплены юридически.

«Важно различать рекламное описание проекта и обязательства, которые зафиксированы в документах», — подчеркнул Завьялов. Если застройщик обещает возвести школу, поликлинику или другую инфраструктуру, покупателю следует уточнить, кто отвечает за строительство, когда объект должен появиться и предусмотрен ли он утвержденным проектом. Отдельно стоит проверить, какие учреждения начнут работать к моменту заселения, а какие планируется построить позднее. Даже наличие школы или больницы поблизости не гарантирует удобства: необходимо оценить пешеходные маршруты, безопасность переходов, доступность остановок общественного транспорта и загруженность выездов из жилого квартала.

Вице-президент по маркетингу компании «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко также рекомендует обращать внимание на практические особенности будущего жилья. При выборе квартиры важно оценить расположение комнат, кухни, санузлов и мест хранения, а при изучении территории комплекса — организацию парковки, движение автомобилей, наличие детских и спортивных площадок. Дополнительную информацию о качестве строительства можно получить, посетив уже сданные дома того же застройщика. Это позволит сравнить рекламные обещания с реально выполненным благоустройством и состоянием общественных пространств. Эксперты подчеркивают, что низкая стоимость квадратного метра не должна становиться единственным критерием покупки. Гораздо важнее заранее выяснить, насколько комфортной окажется повседневная жизнь в новом районе и какие обещания застройщика действительно подтверждены документами.