Покупателей новостроек предупредили о неочевидной опасности: что нужно проверить до сделки

Юрист Завьялов посоветовал проверять документы на инфраструктуру новостроек

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Покупателям квартир в новостройках не стоит полагаться исключительно на рекламные обещания застройщиков о строительстве школ, детских садов, парков и благоустроенных дворов. Некоторые объекты, представленные на красивых изображениях жилого комплекса, могут оставаться лишь планами, сроки реализации которых не определены. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат юридических наук, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов «Прецедент» Владимир Завьялов. По его словам, перед заключением договора необходимо внимательно изучить проектную документацию и выяснить, какие характеристики будущего жилья и прилегающей территории действительно закреплены юридически.

«Важно различать рекламное описание проекта и обязательства, которые зафиксированы в документах», — подчеркнул Завьялов. Если застройщик обещает возвести школу, поликлинику или другую инфраструктуру, покупателю следует уточнить, кто отвечает за строительство, когда объект должен появиться и предусмотрен ли он утвержденным проектом. Отдельно стоит проверить, какие учреждения начнут работать к моменту заселения, а какие планируется построить позднее. Даже наличие школы или больницы поблизости не гарантирует удобства: необходимо оценить пешеходные маршруты, безопасность переходов, доступность остановок общественного транспорта и загруженность выездов из жилого квартала.

Вице-президент по маркетингу компании «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко также рекомендует обращать внимание на практические особенности будущего жилья. При выборе квартиры важно оценить расположение комнат, кухни, санузлов и мест хранения, а при изучении территории комплекса — организацию парковки, движение автомобилей, наличие детских и спортивных площадок. Дополнительную информацию о качестве строительства можно получить, посетив уже сданные дома того же застройщика. Это позволит сравнить рекламные обещания с реально выполненным благоустройством и состоянием общественных пространств. Эксперты подчеркивают, что низкая стоимость квадратного метра не должна становиться единственным критерием покупки. Гораздо важнее заранее выяснить, насколько комфортной окажется повседневная жизнь в новом районе и какие обещания застройщика действительно подтверждены документами.

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