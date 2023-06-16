Омбудсмен Подмосковья рассказала школьникам региона о своей работе

Фото: [ Аппарат Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская и глава областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова провели встречу со школьниками региона. В мероприятии также приняли участие дети из пункта временного размещения «Звонкие голоса».

«Я рассказала ребятам, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями», - сообщила омбудсмен региона.

Ермакова рассказала о работе областного филиала фонда «Защитники Отечества». Она также выразила благодарность школьникам за их письма бойцам СВО.

Встреча прошла в парке «Патриот». В ее рамках для ребят также организовали экскурсию в «Партизанскую деревню» и провели интерактивную игру.