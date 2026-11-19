Певица Азиза выразила серьезные сомнения в случайном характере смерти музыкального критика Сергея Соседова. В эфире программы Андрея Малахова артистка заявила, что обстоятельства его гибели в якутском городе Нерюнгри требуют дополнительных объяснений и расследования.

По словам Азизы, перед трагедией Соседов выглядел необычно подавленным и обессиленным, поднимаясь по лестнице гостиницы. Хотя артисты часто привыкают скрывать усталость от постоянных гастролей и перелетов, певица уверена: за внешней уверенностью критика в тот вечер могли скрываться серьезные переживания или критическое переутомление. ‎Сравнив это состояние со своими собственными психологическими трудностями и фобиями после гибели Игоря Талькова, Азиза подчеркнула, что Соседов обладал сильным внутренним стержнем.

«То, что он не просто упал на ровном месте, — это 100 процентов. Там действительно что-то было такое, что мы обязательно узнаем», — резюмировала она.

Напомним, критик скончался во время рабочей поездки, где должен был войти в состав жюри местного конкурса красоты.