Позиция Кравченко: глава Новороссийска потребовал дать тепло в каждый дом

Мэр Новороссийска Кравченко срочно разберет 300 жалоб жителей

Общество

В Новороссийске за последние сутки поступило свыше 300 обращений от жителей с жалобами на холодные батареи и некачественное отопление. На очередном аппаратном совещании глава города Андрей Кравченко заявил, что, несмотря на обеспечение теплом большинства жилых объектов, в отдельных внутригородских районах сохраняются локальные проблемы. Главной задачей городских служб мэр назвал оперативное подачу отопления в каждый жилой дом, об этом сообщает сетевое издание Комсомольская правда.

Ответственность управляющих организаций и работа бригад

На совещании было подчеркнуто, что персональную ответственность за своевременную подачу заявок на подключение к сетям и техническую готовность внутридомовых коммуникаций несут управляющие компании. В настоящее время тепло поступает в 87% многоквартирных домов города. В адресах, где отопление отсутствует из-за завоздушивания систем, аварийно-ремонтные бригады проводят локальные работы по регулировке и развоздушиванию стояков.

Инфраструктура теплоснабжения Новороссийска

Коммунальную инфраструктуру Новороссийска в отопительный период обеспечивают 110 котельных и 21 ресурсоснабжающая организация. Муниципальные службы продолжают адресную обработку поступающих от граждан заявок до полной стабилизации гидравлических режимов.

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