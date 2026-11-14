«Ловушка вместо сна». FDA отозвало матрасы Medline после смерти семи человек

FDA сообщила о семи смертях и отзыве матрасов Medline

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Регулятор США зафиксировал семь смертельных исходов, предположительно связанных с продукцией под маркой Medline. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Компания Medline получила сведения о семи смертельных случаях и 35 случаях получения серьезных травм», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет об отзыве с рынка и прекращении выпуска матрасов, кроватей и сопутствующих аксессуаров бренда Medline. В качестве причин называются потенциальная пожарная опасность и риск застревания человека в конструкции изделия.

По данным регулятора, все поступившие в адрес компании жалобы на травмы и летальные исходы соотносятся именно с этими двумя факторами риска.

Время, когда произошли указанные инциденты, в сообщении не приводится.

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