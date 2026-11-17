Предельная сумма выплаты за один день временной нетрудоспособности в 2027 году достигнет примерно 7,9 тысячи рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

«Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей», — сказал парламентарий.

Парламентарий напомнил, что итоговая сумма находится в прямой зависимости от продолжительности трудового стажа. При стаже до пяти лет пособие рассчитывается исходя из 60 процентов среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80 процентов. Полную компенсацию получают граждане, отработавшие более восьми лет.

Коломейцев пояснил, что для расчета берется средний заработок за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Так, если больничный взят в 2026 году, выплаты по нему рассчитывались из доходов за 2024 и 2025 годы, при этом учитывается и время работы у других работодателей.

Коломейцев также отметил, что предельные величины базы для начисления страховых взносов за конкретные периоды утверждаются правительством отдельными постановлениями.

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