Россиянам необходимо уплатить имущественные налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. Перед оплатой следует убедиться, что налоговая служба правильно учла недвижимость, транспорт, сроки владения и положенные льготы. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

В этом году крайний срок приходится на вторник, поэтому переносов из-за выходных не предусмотрено. Налоговые уведомления доступны в личном кабинете на сайте ФНС и на портале «Госуслуги». С августа 2026 года документы направляются пользователям государственного портала в электронном виде, если они не отказались от такого способа получения.

В уведомлении необходимо проверить перечень объектов имущества, их площадь, размер доли собственника и период владения. Например, если квартира была продана в течение года, налог должен рассчитываться с учетом времени, когда она принадлежала прежнему владельцу. Аналогичным образом следует проверить изменения долей в недвижимости.

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить налоговым льготам. Их наличие зависит от категории гражданина, вида имущества и региона проживания, поскольку наряду с федеральными действуют местные и региональные правила. Если положенная льгота не учтена, необходимо обратиться в налоговую инспекцию для уточнения начислений.

При обнаружении ошибки Вяльшина советует направить обращение в ФНС, приложив подтверждающие документы. Это могут быть договор купли-продажи, выписка из ЕГРН или документы, подтверждающие право на льготу. После проверки налоговая служба при наличии оснований произведет перерасчет.

Отсутствие уведомления не всегда означает, что платить ничего не нужно. Если у человека есть налогооблагаемое имущество, стоит самостоятельно проверить начисления. Оплатить налоги можно через ФНС, «Госуслуги» или банковские сервисы, сохранив подтверждение платежа. За нарушение установленного срока начисляются пени, а задолженность впоследствии может быть взыскана.