Журналисты автомобильного издания «За рулем» провели тестирование популярных систем искусственного интеллекта, чтобы выяснить, способны ли они заменить профессионального автоэксперта при самостоятельном поиске подержанной машины. В основу испытания лег распространенный рыночный запрос: подбор автомобиля с пробегом при бюджете 1,5 миллиона рублей .

В эксперименте приняли участие шесть нейросетей: ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Google AI Mode, а также Алиса AI в двух версиях — в мобильном приложении и в Поиске. Каждому алгоритму предложили выполнить пять идентичных задач, охватывающих все этапы покупки машины, от определения подходящей марки до юридического оформления сделки.

Итоговые списки моделей у большинства нейросетей оказались схожими и сосредоточились вокруг проверенных бестселлеров вторичного рынка:

Kia Rio, Hyundai Creta и Skoda Rapid: эти модели предложили почти все сервисы. В частности, Алиса AI в Поиске рекомендовала Skoda Rapid с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а версия в приложении выдала аналогичный перечень.

Mazda CX-5 и Toyota Corolla: такие варианты выделил сервис DeepSeek, обозначив при этом ценовую планку на уровне 1,55–1,6 миллиона рублей.

Превышение бюджета: ChatGPT оценил покупку Hyundai Creta в 1,55 миллиона рублей с пометкой об ориентировочности цен, а у обеих модификаций Алисы AI в подборках также встречались автомобили дороже заданного лимита.

Единые правила проверки и выводы журналистов

Несмотря на небольшие расхождения в ценовых оценках, все тестируемые нейросети проявили полное единодушие в вопросах безопасности сделки. Перед покупкой подержанного транспорта алгоритмы настоятельно посоветовали проверять машину по государственным базам и коммерческим сервисам, включая Автотеку, чтобы исключить участие в серьезных ДТП, наличие банковских залогов, регистрационных ограничений и скрученный пробег.

По итогам испытания редакция пришла к выводу, что искусственный интеллект хорошо справляется с базовой аналитикой и первичным сужением круга поиска, однако полноценный технический осмотр автомобиля и принятие окончательного решения по-прежнему остаются за самим покупателем.