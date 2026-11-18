Искусственный интеллект в роли автоподборщика: какие машины выбрали нейросети за 1,5 млн
«ЗР»: нейросети выбрали лучшие подержанные авто до 1,5 млн рублей
Журналисты автомобильного издания «За рулем» провели тестирование популярных систем искусственного интеллекта, чтобы выяснить, способны ли они заменить профессионального автоэксперта при самостоятельном поиске подержанной машины. В основу испытания лег распространенный рыночный запрос: подбор автомобиля с пробегом при бюджете 1,5 миллиона рублей.
В эксперименте приняли участие шесть нейросетей: ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Google AI Mode, а также Алиса AI в двух версиях — в мобильном приложении и в Поиске. Каждому алгоритму предложили выполнить пять идентичных задач, охватывающих все этапы покупки машины, от определения подходящей марки до юридического оформления сделки.
Итоговые списки моделей у большинства нейросетей оказались схожими и сосредоточились вокруг проверенных бестселлеров вторичного рынка:
- Kia Rio, Hyundai Creta и Skoda Rapid: эти модели предложили почти все сервисы. В частности, Алиса AI в Поиске рекомендовала Skoda Rapid с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а версия в приложении выдала аналогичный перечень.
- Mazda CX-5 и Toyota Corolla: такие варианты выделил сервис DeepSeek, обозначив при этом ценовую планку на уровне 1,55–1,6 миллиона рублей.
- Превышение бюджета: ChatGPT оценил покупку Hyundai Creta в 1,55 миллиона рублей с пометкой об ориентировочности цен, а у обеих модификаций Алисы AI в подборках также встречались автомобили дороже заданного лимита.
Единые правила проверки и выводы журналистов
Несмотря на небольшие расхождения в ценовых оценках, все тестируемые нейросети проявили полное единодушие в вопросах безопасности сделки. Перед покупкой подержанного транспорта алгоритмы настоятельно посоветовали проверять машину по государственным базам и коммерческим сервисам, включая Автотеку, чтобы исключить участие в серьезных ДТП, наличие банковских залогов, регистрационных ограничений и скрученный пробег.
По итогам испытания редакция пришла к выводу, что искусственный интеллект хорошо справляется с базовой аналитикой и первичным сужением круга поиска, однако полноценный технический осмотр автомобиля и принятие окончательного решения по-прежнему остаются за самим покупателем.