Дизель и автомат: минивэн SKM M9 получил моторы SAIC и коробки ZF

Автоконцерн АВТОВАЗ совместно с партнерскими площадками приступил к выводу на российский рынок крупногабаритного минивэна SKM M9. Новинка представляет собой локализованную копию китайского коммерческого автомобиля Maxus V70, который на европейском рынке продается под названием Iveco Fidato. Девятиместная версия минивэна оценивается дилерами ориентировочно в ₽5,5 млн, а ключевым преимуществом модели станет возможность обслуживания через самую масштабную в стране дилерскую сеть отечественного автогиганта.

Технические характеристики и варианты подрессоривания

Длиннобазная модификация SKM M9 достигает в длину 5364 мм при высоте кузова 2420 мм. Под капотом установлен 2,0-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом 371 Н·м, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Конструкция ходовой части включает передние стойки типа McPherson и заднюю зависимую рессорную балку. В качестве опции производитель готовит вариант с установкой задних пневмобаллонов для повышения плавности хода. Средний расход топлива 80-литрового бака составляет от 8,5 до 11 л на 100 км.

Перспективы локализации и младшие модели марки

На данном этапе степень локализации SKM M9 остается быстрой крупноузловой сборкой, однако АВТОВАЗ рассчитывает постепенно перевести модель на полный производственный цикл, включая сварку и окраску кузовных панелей на российских мощностях. Помимо флагманского M9, под новым коммерческим суббрендом SKM производитель уже предлагает младший минивэн и грузовой фургон М7 (базируются на агрегатах Shineray) с прайс-листом от ₽2,86 млн до ₽2,95 млн.