«Они там что, с ума посходили?»: туристка разочаровалась в столице Кузбасса

Блогер побывала в столице Кузбасса и поделилась двойственными впечатлениями: ухоженный центр и красивые автобусы вызвали восторг, а вот надпись на мемориале у сгоревшей «Зимней вишни» и состояние постамента памятника шахтерам вызвали настоящий шок. Свои эмоции она выплеснула в блоге на «Дзен», на который ссылается VSE42.RU .

Путешественница из Петрозаводска опубликовала в своем блоге «Путешествия с Лидией Винокуровой» разбор поездки в Кемерово. Город, по ее признанию, удивил, восхитил и местами разочаровал — классический треугольник эмоций для индустриального центра.

Центр Кемерова, по словам блогера, выглядит очень ухоженно. Туристку поразили широкие проспекты и обилие цветников. По ее словам, индустриальный город может понравиться именно за прекрасные клумбы, которых великое множество разбито в центре. Досталось и порции комплиментов общественному транспорту: автобусы с аэрографией настолько впечатлили туристку, что она призналась — обзавидовалась вся. Для сравнения: в родном Петрозаводске, по ее словам, автобусы выглядят удручающе.

Однако дальше впечатления резко сменили полярность. Критике подвергся «Парк ангелов», разбитый на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» (в той трагедии погибли 60 человек, ольшинство — дети). Прямо посреди мемориала установлена плита с цитатой Альберта Эйнштейна: «Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового». Женщина посчитала надпись циничной и неуместной, отметив, что это, по сути, ошибка того, кто испробовал новое. Досталось и Эйнштейну, которого, по мнению блогера, «подтащили» сюда совершенно зря.

Не обошла вниманием путешественница и постамент памятника шахтерам на Красной горке. Сама скульптура, по ее оценке, великолепна, но основание выглядит непотребно. Такой контраст вызвал у блогера недоумение — она назвала это позором администрации города.

В итоге Кемерово оставил у туристки двойственные чувства: восторг от масштабных проектов и благоустроенного центра соседствует с шоком от отдельных деталей.